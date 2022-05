Liga felicita FC Porto pela conquista do 30.º título nacional

Conquista selada em pleno Estádio da Luz, após vitória diante do Benfica (1-0)

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional felicitou este sábado o FC Porto pela conquista do 30.º título de campeão nacional, instantes após o final do encontro em que os dragões venceram o Benfica, por 1-0, no Estádio da Luz.

"A Liga Portugal felicita o FC Porto, os seus jogadores, equipa técnica, staff e dirigentes, pela conquista do 30.º título nesta prova [Liga Bwin]", escreveu o organismo numa publicação no site oficial.

A entidade que organiza os campeonatos profissionais em Portugal destacou também a "sequência histórica de 58 jornadas consecutivas sem perder" dos azuis e brancos, naquele que é "o melhor registo de sempre na Liga Portugal".

A nota publicada pela Liga de clubes refere ainda que "a cerimónia da entrega do troféu de campeão vai realizar-se na última jornada" do campeonato, "no Estádio do Dragão, após o duelo entre FC Porto e Estoril Praia".

O FC Porto sagrou-se este sábado campeão nacional pela 30.ª vez, ao vencer em casa do Benfica por 1-0, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da Liga Bwin.

No Estádio da Luz, Zaidu, aos 90+4 minutos, marcou o golo da vitória dos azuis e brancos.

Os dragões passaram a somar 88 pontos, mais nove do que o Sporting, que detinha o título e tem menos um jogo, mas já não pode alcançar o FC Porto.