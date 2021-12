Sérgio Conceição terá um reencontro especial na Liga Europa

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

FC Porto defronta a Lazio no play-off da Liga Europa.

O FC Porto vai encontrar os italianos da Lazio no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira em Nyon, na Suíça.

A formação comandada por Sérgio Conceição, que caiu da Liga dos Campeões, ao ser terceira do Grupo B, atrás de Liverpool e Atlético de Madrid, joga o primeiro jogo no Dragão, em 17 de fevereiro, e o segundo em Roma, a 24.

Os azuis e brancos disputaram o acesso aos "oitavos" cinco vezes, qualificando-se em 2010/11 (Sevilha) e 2013/14 (Eintracht Frankfurt) e sendo eliminados em 2011/12 (Manchester City), 2015/16 (Borussia Dortmund) e 2019/20 (Bayer Leverkusen).

Este é um regresso especial a Roma para Sérgio Conceição, que jogou na Lazio na carreira de futebolista. Pela formação da capital, ganhou a Taça das Taças e a Supertaça italiana, em 1998/99, e a Liga italiana, a Taça de Itália e a Supertaça Europeia, em 1999/2000.

Agora, Sérgio Conceição será adversário da Lazio, que segue no nono lugar da Série A italiana, com 25 pontos, a 14 do líder e campeão Inter Milão.