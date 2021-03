Liga dos Campeões: FC Porto ultrapassou os oitavos de final pela quinta vez

A estreia dos dragões nos oitavos foi com José Mourinho e estes afastaram o Manchester United, de Cristiano Ronaldo

O FC Porto somou o quinto apuramento, para sete eliminações, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, ao afastar a Juventus, de Cristiano Ronaldo, com uma saborosa derrota por 3-2, após prolongamento.

Depois do 2-1 caseiro, os campeões nacionais em título qualificaram-se pelos golos fora, de Sérgio Oliveira, que marcou aos 19 minutos, de grande penalidade, e aos 115, de livre direto. Este bis valeu mais do que os tentos de Chiesa (49 e 63) e do francês Rabiot (117).

Os oitavos passaram a fazer parte do calendário da Champions em 2003/04 e, na primeira vez, os dragões afastaram o Manchester United, curiosamente com o capitão da seleção lusa no elenco, rumo ao seu segundo título europeu.

Além da Juve e dos red devils eliminados com um 2-1 no Dragão e um 1-1 em Old Trafford, o FC Porto também logrou superar nos oitavos o Atlético de Madrid (2008/09), o Basileia (2014/15) e a Roma (2018/19).

A lista de eliminações é bem mais extensa, incluindo Inter de Milão (2004/05), Chelsea (2006/07), Schalke 04 (2007/08), Arsenal (2009/10), Málaga (2012/13), Juventus (2016/17), da qual o FC Porto agora de vingou, e Liverpool (2017/18).

No total, nos oitavos de final, o FC Porto contabiliza sete vitórias, sete empates e 10 derrotas, em 24 jogos, com 26 golos marcados e 36 sofridos.

A estreia dos dragões nos oitavos foi memorável, já que os então comandados de José Mourinho afastaram o todo poderoso Manchester United, de Cristiano Ronaldo, com um 1-1 em Inglaterra, após um triunfo caseiro por 2-1.

Em Old Trafrord, um golo de Costinha, aos 90 minutos, qualificou os portistas, após um jogo em que Paul Scholes adiantou os red devils, aos 31, e ainda bisou, num golo erradamente invalidado pelo árbitro.

Nas três presenças seguintes, tudo foi bem diferente, com o FC Porto a cair perante o Inter, do imperador Adriano, em 2004/05, o Chelsea, no reencontro com Mourinho, em 2006/07, e o Schalke 04, de Manuel Neuer, em 2007/08.

O segundo apuramento aconteceu em 2008/09, com os "dragões" a ultrapassarem o Atlético de Madrid, ainda antes da chegada do treinador argentino Diego Simeone, graças aos golos fora: 2-2 no Calderón e um suficiente 0-0 no Dragão.

Na época seguinte, face ao Arsenal, o recordista de eliminações nos "oitavos" (nove), o FC Porto ainda ganhou em casa (2-1), mas foi goleado em Londres (0-5), para, em 2012/13, cair face ao modesto Málaga (1-0 em casa e 0-2 fora).

O terceiro apuramento, e único tranquilo, aconteceu em 2014/15, quando o "onze" do espanhol Julen Lopetegui superou o Basileia, com um empate 1-1 fora e uma goleada caseira por 4-0, selada por Brahimi, Herrera, Casemiro e Aboubakar.

Em 2016/17, as coisas voltaram a não correr bem para o FC Porto, que caiu perante a Juventus, ao perder por 2-0 em casa e 1-0 fora - jogando 100 minutos reduzida a 10 -, tal como em 2017/18, face ao Liverpool, que resolveu no primeiro jogo, no Dragão, onde goleou por 5-0 (0-0 em Anfield Road).

A penúltima presença acabou no quarto apuramento, que começou a ser "desenhado" com um golo de Adrián López, quando o FC Porto perdia em Roma por 2-0, e só foi selado no final do prolongamento da segunda mão (3-1), no Dragão, graças a uma grande penalidade de Alex Telles, aos 117 minutos.

Ao afastarem hoje a Juventus, os dragões conseguiram, pela primeira vez, dois apuramentos consecutivos, curiosamente ambos face a equipas italianas e no prolongamento.

Em relação aos restantes embates a eliminar, o FC Porto só conseguiu seguir em frente na época 2003/2004, quando teve pela frente o Lyon, nos quartos de final, e o Deportivo, nas "meias". Na final, bateria o Mónaco por 3-0.

De resto, os dragões foram sempre afastados por gigantes: FC Barcelona (meias-finais de 1993/94, num só jogo, em Espanha), Manchester United ("quartos" de 1996/97 e de 2008/09), Bayern Munique ("quartos" de 1999/00 e de 2014/15) e Liverpool ("quartos" de 2018/19).