Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após a derrota caseira frente ao Bayer Leverkusen, por 3-1.

Análise: "Entrámos bem no jogo, com vontade de fazer golo, de pressionar o adversário na sua primeira fase de construção, tivemos uma ou outra aproximação à baliza, com perigo, faltou a conclusão. Depois na primeira vez que vão à baliza fazem golo. Mesmo assim, animicamente mantivemo-nos no jogo, o Otávio tem oportunidade para empatar, e era diferente se fôssemos para a segunda parte com o jogo empatado. No início da segunda parte, nas duas primeiras vezes que vão à baliza praticamente fazem 2-0 e 3-0, assim fica quase impossível. Continuámos, com brio, com atitude, jogadores nunca baixaram os braços como é apanágio desta equipa, mas o adversário teve mais sorte".

Mudança tática no segundo tempo: "Entrámos a fazer pressão, arriscámos, é verdade linha de três, subindo Alex e Corona, que praticamente eram alas, com os três na frente, Nakajima, Zé e Marega, tendo Otávio e Sérgio no corredor central. Era uma eliminatória e tínhamos de passar, ir à procura de fazer o empate, para depois reajustar conforme o jogo ia andando e os momentos que ia vendo e podendo aqui ou acolá modificar. Infelizmente, na primeira vez que vão à baliza, aos cinco minutos vão à baliza, fazem o 2-0 e aí já se torna muito difícil. Na outra vez fizeram o 3-0, ou seja, numa segunda vez que vão à baliza e depois ficou mais difícil. Reduzimos, o Moussa teve a oportunidade de fazer o 3-2, eles também tiveram mais uma ou outra situação normal naquilo que eram os ataques rápidos, porque têm jogadores muito fortes nesse momento. É uma equipa extremamente forte, é um candidato a ganhar a Liga Europa, como nós éramos se passássemos hoje este adversário que está dentro de um contexto competitivo acima da média, no melhor campeonato do mundo na minha opinião, e que foi difícil. Equipa coletivamente e individualmente muito forte".

Resultado mais volumoso poderia afetar psicologicamente? "Não faz parte do nosso carácter, do carácter destes jogadores, da forma de estar e pensar da equipa do FC Porto".

Sentimento: "Obviamente estamos desiludidos, queremos acabar a época com títulos, agora temos dois que estão ao nosso alcance. Pensar já no jogo de segunda-feira contra o Santa Clara, extremamente complicado".