Declarações de Danny Namaso, avançado do FC Porto, em entrevista concedida à Betano

Começo no FC Porto na equipa B: "Olho para trás e estou agradecido por tudo o que recebi. A equipa B foi fantástica para o meu desenvolvimento. O meu primeiro ano foi difícil, foi a primeira vez que estive longe da minha família, com pessoas diferentes, língua diferente e cultura diferente. Mas, no segundo ano, penso que criámos uma dinâmica melhor no grupo. Os treinadores ajudaram-me imenso e penso que isso foi fantástico para o meu desenvolvimento."

Objetivos no FC Porto: "Já conquistámos três troféus desde que cheguei. O meu objetivo é ajudar o FC Porto a ganhar mais títulos. Associamos o FC Porto a vencer e a ganhar troféus. Tudo o que não seja isso é inaceitável aqui. O meu objetivo é fazer a minha história individual, marcar muitos golos e tornar-me numa referência do clube."

Onde queres estar daqui a dois anos? "Boa pergunta. Terei 24 anos. Espero poder estar num lugar em que possa dar um empurrão na minha carreira. Gostaria de o fazer aqui, ajudando este clube a ganhar troféus e campeonatos."

Análise à época no FC Porto: "Está a ser um ano de muita aprendizagem. É o meu primeiro ano completo na equipa A, é como uma integração. Nova equipa, novos colegas, novo treinador. Mas exijo muito de mim e estou sempre a pensar em melhorar."

Experiência de jogar a Champions: "Levei bastante tempo a processar que tinha jogado na Liga dos Campeões, quando era novo só podia sonha em jogar esta competição. Aconteceu-me e no dia seguinte via as outras equipas, como adepto. Pensava, 'joguei nesta competição', não conseguia acreditar. Foi uma honra e fazê-lo com o FC Porto, ainda melhor."

Eliminatória com o Inter de Milão. Merecia passar? "Sem dúvida, a 100 por cento. Algo falhou nesse dia, não sei o quê. Mas merecíamos passar, mostrámos isso ao longo dos dois jogos. Ainda dói, a esta distância. Penso que podíamos ter feito uma campanha muito boa na Champions."