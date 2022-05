"Todos os anos faço um relatório ao presidente e passo a pente fino a época"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de Imprensa, após a conquista a Taça de Portugal.

Elogios ao grupo: "A nível humano, este foi o melhor grupo que tive. Porque teve a humildade para perceber o porquê de não termos ganhado no ano passado. Trabalhámos situações que não estiveram tão bem, houve um grande respeito às decisões e à exigência da equipa técnica. Os jogadores tiveram um comportamento fabuloso e este ano mudámos algumas vezes, até em termos estruturais, o que queríamos para a equipa e os jogadores tiveram sempre uma dedicação enorme. Nunca houve um jogador a estar na sua zona de conforto. Foram sempre capazes de ser superarem e irem à procura do que queríamos. É fantástico."

Relatório no final da época: "Todos os anos faço um relatório ao presidente e ao Engenheiro Luís Gonçalves, onde passo a pente fino tudo o que foi a época."

Conquista da Taça de Portugal: "Foi o concluir de uma época fantástica, a cereja no topo do bolo. Os jogadores mereciam pelo trajeto que tiveram durante todo o ano. Tivemos sempre um sorteio complicado, mas fomos dando conta do recado e hoje estamos felizes por conquista esta Taça de Portugal."

Levantou a Taça com Pepe: "Estou sempre nos bons e nos maus momentos. Fiz questão para aparecer na fotografia [risos]."