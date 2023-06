Lesionado, Veron terminou férias mais cedo e está de volta ao Porto

Avançado brasileiro aterrou na segunda-feira na Invicta para dar seguimento à recuperação

Sem tempo a perder. Cinco dias depois de sofrer um estiramento muscular na coxa esquerda, quando disputava um torneio de 2x2 na terra natal (Assú), Gabriel Veron voltou ao Porto para dar seguimento ao processo de recuperação no centro de treinos do Olival, seguindo as ordens recebidas por parte dos responsáveis portistas.

As férias do avançado conheceram, assim, um fim prematuro, tendo este aterrado na segunda-feira na Invicta, de forma a ser acompanhado de perto pelo departamento médico do FC Porto, sabendo-se que o jogador tem estado em contacto com Nélson Puga.

A lesão, diga-se, não deve impedir Veron de estar a cem por cento no arranque dos trabalhos de pré-temporada, programado para 5 ou 6 de julho. Os exames feitos no Brasil determinaram que se trata de um estiramento de grau um (o mais baixo), pelo que o trabalho específico a realizar nos próximos dias permitirá, salvo algum imprevisto, uma recuperação atempada. Algo que o empresário do camisola 7, Lupércio Segundo, garantiu à Imprensa brasileira. "Em 10 dias estará recuperado", disse. Certo é que Veron não deverá escapar a uma multa e repreensão, atendendo ao desconforto causado pela situação.

Na primeira época ao serviço do FC Porto, Gabriel Veron somou 718 minutos em campo, distribuídos por 26 jogos. Fez um golo e quatro assistências.