Lesão não trava cobiça por Tomás Esteves: confira os clubes interessados

Tomás Esteves irá perder o primeiro mês da pré-temporada devido a uma lesão no tendão do adutor da perna direita

Uma lesão no tendão do adutor da perna direita, sofrida a 6 de maio, obrigará Tomás Esteves a perder o primeiro mês da pré-temporada, mas não trava o desejo de clubes nacionais e estrangeiros em recebê-lo.

O lateral-direito só tem 21 anos e a imagem que deixou em Itália faz com que o Pisa não desista de o "resgatar". Os italianos, que pagavam a totalidade do vencimento do internacional jovem português, tentaram adquiri-lo mais do que uma vez por uma verba inferior à cláusula de compra em caso de subida à Série A, fixada nos 5,5 milhões de euros, mas o FC Porto rejeitou sempre essa hipótese, preferindo aguardar pelo final dos campeonatos.

Agora, os "nerazzurri" enfrentam a concorrência do Chaves, do Gil Vicente e do Sparta Praga, sendo que uma transferência a título definitivo é o cenário que mais agrada a todas as partes. Renovar para ser emprestado, ao que O JOGO apurou, não é hipótese... nesta fase.