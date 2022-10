Lesão de Pepe deixa central com Mundial'2022 em risco

Central sofreu entorse no joelho esquerdo com lesão do ligamento colateral interno. Não precisa de ir à faca

Pepe lesionou-se com alguma gravidade no treino de quinta-feira e os exames médicos entretanto efetuados revelaram uma entorse no joelho esquerdo com lesão do ligamento colateral interno.

Capitão vai falhar os jogos do FC Porto até ao início de novembro, incluindo o clássico com o Benfica. Ida ao Catar nas mãos de Fernando Santos, podendo acabar a recuperação em estágio, como em 2010.

Segundo o que O JOGO apurou, não existe uma rotura ligamentar - que obrigaria a ser operado e, possivelmente ditaria o fim da carreira do central de 39 anos - e o tratamento conservador a que será submetido deve levar a uma paragem de quatro a seis semanas. No fundo, dependerá do grau (existem três) da lesão, que não foi revelado.

Sendo assim, o capitão do FC Porto deve falhar todos os jogos da equipa até meados de novembro - altura em que as seleções se concentram para o Mundial - entre os quais o clássico com o Benfica e os restantes três duelos da Liga dos Campeões. Pepe já não seguiu com a comitiva para o Algarve, tendo ficado a fazer tratamento e exames complementares.

Nove: são os compromissos do FC Porto até ao Mundial e que Pepe deve falhar. Entre eles o Benfica e o Boavista

A presença no Mundial não está descartada, mas adivinha-se complicada. Tudo dependerá da evolução nas próximas semanas e da decisão de Fernando Santos. Pepe poderá inclusive ser chamado à condição para terminar a recuperação durante o estágio, à semelhança do que aconteceu no Mundial de 2010, da África do Sul. Na altura vinha de uma paragem de meio ano, mas também era 12 anos mais novo do que agora...