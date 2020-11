Lesão de Pepe abre portas a Sarr: eis o porquê da opção

Internacional luso falhou o Paços de Ferreira devido a teste inconclusivo à Covid-19 e agora tem um problema no pé esquerdo. Está convocado, mas muito dificilmente irá a jogo. Zaidu fecha à esquerda.

Pepe treinou normalmente, inclusive com bola, nos 15 minutos da sessão matinal de segunda-feira em que foi permitida a presença de jornalistas e tudo indicava que seria titular contra o Marselha.

Não Perca FC Porto Villas-Boas volta e vê registo assustador: FC Porto sem piedade com quem retorna Registo assustador para os ex-técnicos começou com Quinito e continuou com campeões como Fernando Santos, Jesualdo Ferreira ou Carlos Alberto Silva. Luís Castro e Peseiro foram os últimos a entrar na lista.

Porém, pouco depois, o central sofreu uma lesão na "fáscia plantar" do pé esquerdo e muito dificilmente será opção para a partida desta noite. A revelação foi feita por Conceição. "Se calhar não vamos ter o Pepe. Quinze minutos depois de vocês [jornalistas] saírem, o Pepe teve de abandonar o treino. Isto não é 'bluff', infelizmente. Vai ser muito difícil. Vamos tentar, vou falar com ele para ver se é possível ir connosco para estágio e vou falar com o departamento médico para saber se há alguma esperança de que ele possa jogar", referiu.

E o jogador mais experiente do plantel seguiu mesmo para estágio e hoje vai realizar um derradeiro teste em cima da hora do jogo com os gauleses, mas o mais certo é que não recupere. Nesse caso, será Sarr a fazer dupla com Mbemba e não Diogo Leite, usado em Paços de Ferreira devido ao teste inconclusivo de Pepe à Covid-19. A escolha prende-se com as características do central cedido pelo Chelsea e também ao facto de ser francês e de conhecer bem o rival desta noite, que já defrontou quatro vezes ao serviço do Nice.

Português tem uma lesão no pé esquerdo e não deve defrontar o Marselha. Avança o central francês

Na defesa haverá ainda outra alteração já que Zaidu está de regresso à equipa. "Tem feito um bom início de época, olhando para o que ele era e para onde estava. Está disponível e vamos ver se joga ou não. Mas temos de arranjar soluções para estas ausências, sejam por castigo ou por lesão", explicou Sérgio Conceição. Quer isto dizer que Manafá, que fechou à esquerda na "Capital do Móvel" vai voltar ao lado direito, permitindo que Corona avance para jogar numa zona mais adiantada do terreno, como tem sido habitual esta temporada.