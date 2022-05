Layún: "Se algum dia trabalhasse num clube na Europa, gostava que fosse no FC Porto"

Antigo lateral do FC Porto reagiu à saída do autocarro portista do Dragão

Miguel Layún, ex-lateral do FC Porto e atual jogador dos mexicanos do América, reagiu esta sexta-feira a uma publicação do FC Porto no Twitter, revelando posteriormente que "se trabalhasse num clube na Europa" após o fim de carreira, "gostaria que fosse" nos azuis e brancos.

O lateral mexicano, que representou os dragões durante duas épocas e meia, entre 2015 e 2018, período em que se sagrou campeão nacional por uma vez, começou por reagir a uma publicação do FC Porto, que divulgou um vídeo da saída do autocarro dos dragões rumo a Lisboa, com vista ao clássico com o Benfica, no sábado.

"Vamos c******! Mais uma vitória, mais um clássico, mais um campeonato... Força Porto!", foram as palavras de apoio de Layún, antes de acrescentar, em resposta à própria publicação: "Se algum dia trabalhasse num clube na Europa (após a minha carreira do futebolista), gostava que fosse no Porto!".