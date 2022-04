Layún recorda FC Porto, Otávio, Galeno e Francisco Conceição: "Deve ter grande caráter"

Em conversa com O JOGO, o lateral mostra-se confiante na conquista do título, apesar das saídas de Luis Díaz e de Sérgio Oliveira. Destaca o caráter de Chico: "Não deve ser fácil ser treinado pelo pai".

Layún saiu do FC Porto em janeiro de 2019, mas o FC Porto não saiu do Layún. De volta ao América, do México, o lateral esquerdo continua atento a tudo o que se passa no Dragão. Não só aos ex-companheiros Otávio e Galeno, mas também à nova geração, com Diogo Costa e Francisco Conceição à cabeça. Numa visita ao passado, mas em que também aborda o presente, Layún, num português quase perfeito, diz que não está a ver o título escapar aos portistas.