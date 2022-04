Layún fala da saída do FC Porto e de uma conversa com Conceição: "É cem por cento correto"

ENTREVISTA, PARTE II - Layún revela a conversa franca e aberta que teve com o treinador em janeiro de 2018, quando pediu para sair por sentir que era segunda escolha no Dragão, atrás de Alex Telles

Layún pediu para sair do FC Porto no início de 2018, depois de perceber que era segunda opção de Sérgio Conceição, que preferiu apostar em Alex Telles. O divórcio, porém, foi amigável e o lateral faz questão de dizer que todos no clube se portaram bem no processo, revelando até a conversa que teve com o treinador, que o tentou convencer a continuar no Dragão.

O Layún ainda chegou a trabalhar com o Sérgio Conceição durante meia época. Que memórias guarda do treinador?

-Tenho muito prazer em falar dele, apesar de não ter jogado os minutos que gostaria quando ele era o míster. É uma pessoa que fala na frente e não nas costas de ninguém e respeito isso. Qualquer um pode tomar as suas decisões e temos de as respeitar. Quando uma pessoa é cem por cento correta nas coisas que faz e diz, isso é o melhor que pode acontecer. Tenho boas recordações dele. Como treinador é de topo, tem grandes condições, conhece muito bem o futebol, sabe perfeitamente o que quer da equipa. E trabalha muito bem. Como disse, não pude jogar o tempo que queria para continuar a mostrar a minha qualidade no clube, mas não tenho nada a apontar.