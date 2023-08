Laterais do Boavista sinalizados pelo FC Porto, mas sem avanços definitivos

Pedro Malheiro e Bruno Onyemaechi voltaram a ser associados ao FC Porto.

Os nomes de Pedro Malheiro e Bruno Onyemaechi voltaram ontem a ser fortemente associados ao FC Porto, que se encontra no mercado à procura de um lateral, nomeadamente para o lado direito da defesa. Ao que O JOGO apurou, porém, tanto um como o outro estão apenas referenciados e ainda não motivaram um avanço definitivo por parte dos dragões junto do Boavista, pelo que notícias sobre eventuais assinaturas de contrato são bastante prematuras.

Aliás, no caso do internacional nigeriano, os azuis e brancos ainda têm Zaidu e Wendell no plantel e só na eventualidade de um deles ser vendido, sempre depois da Supertaça Cândido de Oliveira, é que os azuis e brancos analisarão todas as opções que sinalizaram ao longo das últimas semanas.

Malheiro e Onyemaechi encontram-se a trabalhar normalmente com o Boavista, à espera que o telefone toque com informações concretas sobre o futuro. Ambos encaram uma eventual troca do Bessa pelo Dragão como positiva, embora saibam que poderão encontrar muitas dificuldades para se impor no FC Porto. Historicamente, Sérgio Conceição não é de entregar a titularidade de mão beijada aos reforços - independentemente do custo de aquisição - e ambos teriam uma forte concorrência quando estão numa fase da carreira em que necessitam de jogar regularmente para não travar a evolução.