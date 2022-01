Lanús sonha com Marchesín, mas preço pedido pelo FC Porto complica

A imprensa argentina noticiou que o Lanús tem interesse em voltar a contar com Marchesín.

Em vésperas de regressar à titularidade no FC Porto, Marchesín foi notícia na Argentina devido ao interesse do Lanús em recuperá-lo. O "La Província" cita fontes do clube argentino ao afirmar que o guarda-redes veria com bons olhos o regresso à equipa pela qual se estreou como profissional, mas que o preço que alegadamente estaria a ser pedido pelos dragões (6 M€) tornava a operação mais complicada.

Marche pretende jogar com mais regularidade para ser chamado ao Mundial e no Lanús teria uma boa oportunidade de se mostrar semanalmente a Lionel Scaloni.