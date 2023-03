"Lágrimas? É normal. Com uma eliminatória destas, os jogadores estão frustrados, tristes..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de Imprensa, após o empate 0-0 com o Inter, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e consequente eliminação da prova.

É preciso recuperar para o que falta da temporada, que ainda é muito? "Claro, ainda falta muito e temos dois títulos para disputar. É essa injustiça... Mas, recuperar de quê? É normal, uma eliminatória destas, os jogadores estão frustrados, tristes. Se cai uma lágrima é bom, jogam com alma, paixão... Por isso eles têm de olhar para aquilo que fizeram, o orgulho que têm de ter nos dois jogos que fizeram, onde fomos inferiores só 10 minutos, quando o Otávio foi expulso, na parte final do primeiro jogo. Aí foram superiores. No resto fomos muito superiores ao Inter. O Inter cheio de grandíssimos jogadores, um clube com peso, com história, com jogadores de peso e onde também os tem pelo trabalho que fazem, pela dedicação que têm, pela ambição que têm. Agora, em pequenos detalhes, pequenos pormenores... Faltou-nos meter a bola na baliza. Em tudo o resto estou muitíssimo orgulhoso. É um misto entre orgulho e grande frustração. Não estou revoltado com nada, estou frustrado, estou triste, porque tenho o mesmo sentimento de 50 mil que estavam aqui no estádio, de muitos milhares que estavam em casa e dos jogadores."