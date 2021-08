Klopp reage ao sorteio da Liga dos Campeões: "Eu ri-me, para ser honesto"

O Liverpool, treinado por Jurgen Kloop, é um dos adversários do FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões, juntamente com Atlético de Madrid e Milan

A reação: "Eu ri-me, para ser honesto, até bastante alto, porque é um grupo difícil. É a Liga dos Campeões, é assim que as coisas são, é preciso jogar com as melhores equipas da Europa e, obviamente, algumas delas estão no nosso grupo."

Destaque para o FC Porto: "Jogámos, não sei quantas vezes, já contra o FC Porto, por isso eles vão estar preparados à nossa espera. Temos obviamente uma certa 'conta aberta' com o Atlético de Madrid e o Milan é um clube histórico."

Os adversários: "Sei que as pessoas estão em casa e pensam, 'Ah vá lá, vai ser fixe... Temos esta equipa junta há muito tempo, o pior do pote quatro e o pior do pote um... e todo esse tipo de coisas. Continuamos a ser bastante ambiciosos e gostaríamos de mostrar o trabalho árduo do ano passado que nos qualificou para a Liga dos Campeões. É assim que vamos jogar os jogos".