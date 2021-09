Confira o que foi escrito na imprensa internacional após a goleada do Liverpool, por 5-1, em casa do FC Porto, na segunda jornada da Champions.

Campo de caça feliz (BBC Sport)

"A equipa de Klopp esteve excelente ao longo do tempo, mantendo-se 100% vitoriosa na competição. Salah colocou-se no trilho certo num estádio que mais uma vez se revelou num campo de caça feliz"



Anfitrião acolhedor (Echo)

"Klopp deve querer jogar todos os jogos fora na Champions em Portugal. Na sua terceira visita desde 2018, o Liverpool voltou a passar facilmente pelo seu anfitrião mais acolhedor"



Não houve jogo... (L' Équipe)

"Não houve propriamente um jogo... o Liverpool sufocou o FC Porto do princípio ao fim. A equipa de Sérgio Conceição nunca afrouxou o domínio inglês perante um público desiludido"



Sem reação dos lusos (Marca.com)

O Liverpool atropelou o FC Porto com uma manita. O tridente ofensivo voltou a recordar as suas melhores épocas. Foi um duro golpe e os portugueses não reagiram em qualquer momento.



Outra vez devastadores (Sky Sports)

"O Liverpool conquistou outra vitória expressiva no Porto, com Mohamed Salah e Roberto Firmino a assinarem, cada um, dois golos. A exibição da equipa de Jurgen Klopp foi devastadora.