"Kennyd e Pimentel? Temos a certeza de que haverá um belo caminho pela frente..."

Ulisses, empresário de Kennyd e Eric Pimentel, reforços da equipa B do FC Porto, bem como de Éder Militão, antigo jogador dos dragões, falou em exclusivo a O JOGO

Como surgiu o interesse do FC Porto? "Temos boas relações com a direção do FC Porto e eles demonstraram interesse nos atletas. Não pensamos duas vezes, pois além de ser um grande clube a nível mundial, o FC Porto trabalha muito bem a evolução dos jovens. É bom para todos nós. Estamos felizes com o negócio."

Como foi o percurso dos jogadores até chegar ao FC Porto? "O Kennyd é um jogador muito talentoso. Atacante de ótimo nível, começou a carreira no Cuiabá, clube da cidade natal, e as boas aparições renderam uma oportunidade no Goiás, onde também esteve muito bem. O [Eric] Pimentel foi nascido e criado no Vasco da Gama e é outro jovem de muito potencial. Estamos muito contentes com o negócio e com a certeza de que haverá um belo caminho pela frente. "

Objetivos no FC Porto: "É um dos maiores clubes da Europa, onde brasileiros que por lá passam ganham notoriedade e muitos são reconhecidos até como ídolos. Que os dois atletas possam apresentar o seu [melhor] desempenho, desenvolver-se e evoluir tanto a nível profissional como pessoal. Agradeço ao FC do Porto pelo profissionalismo e respeito de sempre."