Kelvin vai mantendo a forma sem esquecer o FC Porto

Extremo brasileiro está sem clube, depois de ter representado o Vila Nova.

Kelvin, extremo que representou o FC Porto durante várias épocas e ficou umbilicalmente ligado ao título de 2012/13, com o golo marcado ao Benfica, mostrou, através das redes sociais, que continua com lembranças da passagem pelo Dragão.

No Instagram, o extremo, de 28 anos, partilhou uma fotografia em que surge a fazer exercício físico equipado com uma camisola dos seus tempos no Dragão.

De recordar que Kelvin está livre no mercado, depois de ter terminado a temporada no Vila Nova, do Brasil.