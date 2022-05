Kaiky, central de 18 anos, está no topo da lista de compras do FC Porto

Kaiky, à direita, com a camisola do Santos

O JOGO sabe que os dragões já perguntaram quais as condições para contratar o defesa que há um mês renovou com o emblema paulista. Barcelona também está de olho no jogador.

O reforço do centro da defesa é prioritário para o FC Porto neste defeso uma vez que Mbemba está de saída (a custo zero), Rúben Semedo não deve continuar e Marcano tem tido muitos problemas físicos. Nesse sentido, a SAD azul e branca já está no terreno, tendo identificado vários alvos no mercado brasileiro.

Um deles, sabe O JOGO, é Kaiky Fernandes, de 18 anos, que atua no Santos, ao lado do ex-portista Maicon.