Juventus e outros gigantes atentos a Alex Telles: lateral justifica a cobiça

Brasileiro é o lateral com maior participação em golos na Europa e vai entrar no último ano de contrato. Imprensa internacional aponta-lhe vários interessados. A Juve é só o mais recente.

O nome de Alex Telles vai animando as notícias de mercado em tempo de quarentena, motivada pela propagação do novo coronavírus, à boleia de um rendimento que faz dele o lateral mais gerador de golos da Europa. Depois do Chelsea, do Paris Saint-Germain e até do Barcelona, ontem foi a vez de a Juventus ser associada ao internacional brasileiro por um jornal que lhe é particularmente próximo.

De acordo com o "Tuttosport", sediado em Turim, o esquerdino do FC Porto encontra-se no topo das preferências da "vecchia signora" se Alex Sandro deixar o clube no próximo defeso. Caso contrário, os campeões italianos virar-se-ão para uma alternativa vista como mais económica (Palmieri).

Independentemente da estratégia de mercado que os supostos interessados venham a adotar no pós-crise da Covid-19, Alex Telles chega a esta fase da época com estatísticas capazes de, no mínimo, despertarem alguma curiosidade. Os dez golos que marcou são um número ímpar na carreira e, a esse registo, o brasileiro de 27 anos ainda acrescenta oito assistências nas mais variadas provas disputadas pelo FC Porto [ver infografia]. Some-se ainda o facto de estar prestes a entrar no último ano de contrato e motivos não faltam para que apareça bem colocado no bloco de notas de alguns tubarões, que nesta fase de incerteza quanto ao futuro do futebol vão procurando recolher informações junto dos representantes dos atletas. No caso de Telles, esse papel é agora desempenhado por Pini Zahavi, em parceria com a irmã do atleta, Hellen Telles.

Depois das tentativas efetuadas para o prolongamento do contrato de Alex Telles, noticiadas em devida altura por O JOGO, o FC Porto aguarda agora pelos desenvolvimentos do mercado. Na época passada, perante o interesse de outros clubes, como o Atlético de Madrid, os portistas apontaram sempre para o valor que consta da cláusula de rescisão: 40 milhões de euros. Para isso, refugiaram-se no facto de o lateral ser um dos elementos mais importantes do plantel, de ter um número de assistências que já o colocava entre os melhores do Velho Continente e de se ter estreado pela seleção do Brasil. Um ano volvido, porém, o cenário mudou: Alex está melhor. E juntou muitos golos ao reportório.