Jurgen Klopp: "O FC Porto jogou bem. Para ser honesto..."

O treinador do Liverpool falou no final do jogo com o FC Porto, no qual venceu por 2-0 na penúltima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões

Análise: "Sem dúvida que estou feliz. O FC Porto jogou bem. Para ser honesto, teve um melhor início, causou-nos problemas, mas passo a passo entrámos no jogo. Foi uma partida aberta. Tivemos alguma sorte, mas merecemos. Os golos foram 'golaços'. O primeiro, que remate do Thiago... que golo! Marcámos mais dois, foram em fora de jogo, mas tivemos os nossos momentos no último terço.

Coisas boas: "Muitas coisas boas aconteceram esta noite. Houve jogadores a conseguir minutos, ritmo, confiança, ninguém se magoou. Foi um bom jogo. Poderíamos ter feito melhor e estar mais calmos na primeira parte, mas estivemos um pouco agitados. Isso não é incomum quando joga uma equipa que não está muito habituada a jogar junta. Algumas pessoas pensavam que poderíamos ter um jogo fácil, mas não estávamos aqui para isso. Anfield está esgotado, então queremos jogar."

Jogar no Liverpool: "A motivação para nós é vencer todos os jogos, principalmente aqui em Anfield. Queremos vencer e os jogos fora também. Para nós, é jogo após jogo e tentar ganhar todos. Se um atleta está na nossa equipa, é porque é bom futebolista. Estou no futebol há tempo suficiente para não atrair jogadores que não estão prontos."