"Juntos" e com o "objetivo" na mente: jogadores do FC Porto reagem ao triunfo em Paços de Ferreira

Confira as reações dos jogadores do emblema azul e branco sobre o Paços de Ferreira, por 4-2, em jogo da 25ª jornada da Liga Bwin.

O FC Porto venceu no domingo em Paços de Ferreira, por 4-2, em jogo da 25.ª jornada da Liga Bwin que deixou o emblema azul e branco com os mesmos seis pontos de vantagem sobre o Sporting com que entrou à entrada para esta ronda.

Pepê, Evanilson (dois) e Taremi fizeram os golos portistas. Estas foram as reações dos jogadores nas redes sociais:

