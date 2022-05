Julgamento do caso em que Conceição acusa Seixas da Costa de difamação: sessão de hoje adiada

Sessão estava prevista para esta sexta-feira, mas foi adiada para data ainda a definir.

Estava agendada para esta manhã a continuação do julgamento no qual Sérgio Conceição acusa Francisco Seixas da Costa, comentador televisivo, ex-embaixador e antigo secretário de Estado dos Assuntos Europeus, de difamação, mas a sessão foi adiada. A próxima data está ainda por definir.

No chamado caso "javardo", serão inquiridas as quatro testemunhas de defesa, bem como serão feitas as alegações finais. A polémica, recorde-se, remonta a 2019, quando o antigo secretário de Estado dos Assuntos Europeus chamou "javardo" a Sérgio Conceição, através de uma publicação nas redes sociais.