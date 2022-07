"Jovens são totalmente diferentes daquela altura em que fui treinador dos escalões de formação"

Nuno Capucho foi apresentado como treinador dos sub-19 do FC Porto e fez algumas reflexões sobre o futebol de formação de hoje em dia

Concretizador de sonhos: "As expectativas são sempre as mesmas. Venho com a mesma vontade com que cheguei para ser jogador e treinador. É sempre um prazer estar neste palco a ajudar os jovens a conseguirem o que pretendem e a concretizarem os sonhos de jogar na equipa B e na equipa principal do FC Porto."

Vitinha, Fábio Vieira e João Mário, os exemplos a seguir? "Sou um treinador muito mais experiente por tudo o que vivi, pela aprendizagem que fui tendo e muitas vezes pelos erros que fui cometendo. Somos sempre melhores, mais experientes e preparados. Os jovens hoje em dia são totalmente diferentes daquela altura em que fui treinador dos escalões de formação, mas o objetivo é o mesmo: fazê-los atingir os sonhos deles. Estão numa casa que incentiva e abre portas. E temos exemplos recentes disso, como os do Vitinha, do Fábio Vieira ou do João Mário. Eles sabem perfeitamente que há uma grande possibilidade de atingirem os sonhos. Se alcançarem os patamares que pretendem, podem conseguir jogar na equipa principal do FC Porto."

Seguir o exemplo da equipa principal na formação: "Cada geração é diferente e temos de criar desafios distintos para todas, mas o jogo é o mesmo. Cada jogador tem as suas características, nós só temos de preparar uma equipa a nível coletivo para que depois o individual consiga sobressair. O FC Porto sempre teve jogadores talentosos, com criatividade e raçudos. A equipa principal é o exemplo de um coletivo muito forte, que dá tudo e com a mística do FC Porto. Na formação também devemos captar isso e fazer com que os jovens percebam o que é vestir a camisola azul e branca. Se eles conseguirem, depois só têm de demonstrar o seu talento."