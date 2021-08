"Toni Martínez é o parceiro de Taremi na frente de ataque? Não vejo as coisas assim..."

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo da ronda inaugural da Liga Bwin, frente ao Belenenses, agendado para as 18h00 de domingo.

Excesso de jogadores no meio-campo? "Jogadores de qualidade são sempre bem-vindos. Acho que são os que são necessários. Fico agradado com os jogadores da formação que temos, são 10 no plantel principal. Fico agradado. Estão aqui não por qualquer tipo de pressão pública, não por moda, mas por qualidade. Muito desse meio-campo é constituído por jogadores de formação."

Equipa preparada: "A equipa fez, à semelhança das outras épocas, uma boa pré-época. Estamos preparados para as dificuldades do nosso campeonato e desta equipa que vamos apanhar amanhã."

Público: "É um prémio para os adeptos, para jogadores, para quem gosta de futebol. Há algumas limitações, mas sabemos que o pouco em relação ao que normalmente está vai ser uma mais-valia."

Defender bem: "Temos alertado e trabalhado esse aspeto. Nestes quatro anos, fomos três vezes a melhor defesa e três vezes o melhor ataque. Normalmente a equipa que sofre menos é a campeã. Não tem a ver com jogar mais. Ainda no ano passado fomos os mais concretizadores, mas isso não nos valeu o campeonato. Temos de refletir, está tudo associado, tudo ligado. Quando temos bola temos de perceber o espaço que damos e a forma como nos equilibramos. É preciso reagir à perda da bola e transitar para a defesa de forma eficaz. É preciso trabalhar os diferentes momentos do jogo. Essa consistência é fundamental para se ganhar títulos."

Toni Martínez será o parceiro ideal para Taremi? "Não vejo as coisas assim. Pode ser alguém que seja companheiro do Toni [Martínez]. Dão como dado adquirido a titularidade do Taremi, mas não é assim. O importante são as dinâmicas e as variantes a nível atacante. É importante perceber o trabalho quando perdem a bola. Se olharem para as estatísticas, os jogadores têm bola durante minuto e meio, perto de dois, talvez o Messi. O resto são movimentos e andamento, como se costuma dizer. E não tem a ver com maratonas, tem a ver com correr de forma adequada e justa. É importante perceber essa relação na frente, dependendo das características do jogo e escolher quem vai jogar. Ainda temos o Evanilson, o Fábio Vieira, que deu uma resposta fantástica a jogar atrás do avançado na primeira parte com o Lyon. Não sendo de referência no ataque, são jogadores que emprestam outras características ao jogo."