Projeto social apresentado esta temporada junto da UEFA

No âmbito da Youth League (a Liga dos Campeões para os mais jovens), a UEFA incentiva os clubes a desenvolverem um projeto social e a apresentá-lo em vídeo e o FC Porto escolheu a campanha "Fome Zero". Todos os atletas inscritos, bem como a equipa técnica, colaboraram em todas as fases do projeto, que é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU.

A ação enquadrou vários momentos, desde a recolha de bens alimentares no Estádio do Dragão, aquando do jogo frente ao Mafra, para a Taça da Liga, passando pela própria doação de bens, e terminando na entrega dos mesmos a duas instituições de solidariedade do Porto, o Coração da Cidade e a Legião da Boa Vontade, e, inclusivamente, diretamente às pessoas carenciadas.