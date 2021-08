Jovem criativo está no último ano de contrato com o Fulham.

O FC Porto foi colocado na lista de clubes interessados na contratação do jovem médio Fábio Carvalho.

O jogador, de 18 anos, está no último ano de contrato com o Fulham e ainda não acertou a renovação.

De acordo com o jornal "Daily Mail", os dragões terão a concorrência do West Ham, do Leeds e do Norwich na corrida pela contratação do atleta natural de Torres Vedras, que é internacional jovem por Inglaterra.