Jovem médio da Estónia volta a Portugal e é cedido ao FC Porto

Dragões podem ficar com o jogador, ainda menor de idade, a título definitivo no final da presente temporada

Kristofer Kait vai ter uma nova passagem por Portugal. O médio estónio, que treinou à experiência nos sub-17 do Braga em novembro de 2021, foi agora cedido por empréstimo ao FC Porto, anunciou o Kalev Tallinn, através do Twitter.

"Oficial: outro dos nossos rapazes de azul juntou-se a um gigante europeu. O FC Porto adquiriu Kristofer Käit, de 16 anos de idade, emprestado até ao Verão", lê-se na publicação, na qual Kait surge em fotografia junto ao símbolo portista.

O Kalev Tallinn adiantou, ainda, que o centrocampista poderá ficar a título definitivo no FC Porto caso o emblema azul e branco exerça a opção de compra reservada.

Kait, que não convenceu ao serviço do Braga, estreou-se pela equipa principal do Kalev Tallinn, na época transata (2020/21) com apenas 15 anos de idade, tendo realizado 11 jogos.