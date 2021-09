Jovem do FC Porto elogiado em Espanha: "Quando recebe a bola, tudo pode acontecer"

Candé comparado a Vinicius depois da exibição na Youth League.

A vitória (2-1) obtida pelos Sub-19 do FC Porto em Madrid, com o Atlético, na jornada inaugural da Youth League, chamou a atenção da Imprensa espanhola para alguns jogadores, em particular Umaro Candé.

O atacante, de 16 anos, é descrito pelo "AS" como "um nome a seguir de muito perto", por ser "um futebolista moderno", dos que "gostam de arrancar do lado esquerdo sendo dextro".

"Quando recebe a bola, tudo pode acontecer: dribles, assistências, conduções e golos", escreve o periódico sediado na capital de Espanha, que até o compara a Vinicius Júnior, do Real Madrid.

Umaro Candé assinou recentemente um contrato profissional com o FC Porto válido até 2024.