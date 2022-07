Jovem central nigeriano apontado ao FC Porto

Imprensa da Turquia, colocou Michael Ologo no radar portista, depois de o jogador ter sido peça importante (27 partidas) na subida do Istanbulspor ao principal escalão daquele país.

Michael Ologo, defesa central nigeriano, foi colocado no radar do FC Porto pela Imprensa da Turquia, depois de ter sido peça importante (27 partidas) na subida do Istanbulspor ao principal escalão daquele país.

Com apenas 19 anos e 1,89 metros de altura, o jovem jogador tem contrato com o emblema de Istambul até 2026 e, a julgar pela idade, tratar-se-á, quanto muito, de um potencial alvo para a equipa B dos dragões.

A esse propósito, é de recordar que, como O JOGO escreveu, Paulo Eduardo (Cruzeiro) é um dos nomes identificados para o eixo defensivo dos bês.