Jota: "Jogar no Dragão é difícil para qualquer um, já alertei os meus colegas"

Diogo Jota, jogador do Liverpool, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o FC Porto, agendado para as 20h00 de terça-feira, no Estádio do Dragão.

Contratado há 12 meses: "Representar este clube incrível durante 12 meses já é especial. Jogar em Alfield é muito bom. Vamos lutar para conquistar todos os troféus."

Acarinhado pelos adeptos do Liverpool: "Os adeptos gostam de mim talvez porque dou sempre o meu melhor. A equipa também tem-me ajudado e eu procuro responder com golos até porque a equipa é muito ofensiva."

Ataque: "O Liverpool tem um dos melhores tridentes do mundo, mas nunca deixei de trabalhar para conquistar o meu lugar. Ter grandes jogadores ajuda-te a melhorar e é muito bom para a equipa."

Jogar no Dragão: "Acompanho obviamente o FC Porto, mas jogar no Dragão é sempre difícil para qualquer um. Já alertei os meus colegas para isso. Se pensarmos em facilidades, vamos ter dificuldades. Vamos ser um jogo extremamente difícil e dividido."