José Tavares convidado para ser coordenador técnico do FC Porto

Regresso do treinador dos Sub-19 às funções que desempenhou entre 2016 e 2020 colocada em cima da mesa. Técnico trabalharia com Fernando Gomes, num departamento que sofrerá mudanças em 2022/23. Na primeira passagem pelo cargo, os dragões venceram a Youth League e moldaram vários talentos.

A saída de António Natal vai provocar um conjunto de transformações no departamento de futebol de formação do FC Porto e, de acordo com informações recolhidas por O JOGO, José Tavares já foi convidado pelos responsáveis da SAD para reassumir o cargo de coordenador técnico.

O treinador, de 41 anos, desempenhou essas funções durante três anos e meio (entre 2016 e 2020), dedicando-se depois em exclusivo ao treino dos Sub-19. Durante este período, Tavares teve de lidar com a pandemia, que suspendeu as competições nas temporadas de 2019/20 e 2020/21, mas na de 2021/22 discutiu o título do escalão com o Benfica literalmente até ao último minuto do último jogo do campeonato, acabando por perdê-lo apenas por... dois golos na diferença entre marcados e sofridos.

A primeira passagem de José Tavares pela cadeira de coordenador, de resto, ficou marcada por uma das maiores conquistas do futebol português até então. Em 2018/19, o FC Porto tornou-se no primeiro clube português a conquistar a Youth League com um leque de jogadores formados no clube e outros que saíram da "cantera" dos rivais.

Fábio Silva, agora no Wolverhampton, foi um desses casos e, em 2021, após uma temporada na equipa principal, acabaria mesmo por permitir à SAD um encaixe de 40 milhões de euros, fundamentais para o equilíbrio que o acordo assinado com a UEFA, ao abrigo das regras do Fair Play Financeiro, obrigava. Outros talentos, como Diogo Costa, João Mário, Vitinha e Fábio Vieira, são agora figuras de relevo na equipa orientada por Sérgio Conceição.

Foi o gosto pelo treino que levou José Tavares a entrar no FC Porto, na temporada de 2010/11, para trabalhar com os Sub-15, onde pontificavam João Costa, Luís Mata e Rúben Macedo, conduzindo-os ao título. Desde então trabalhou como observador, como adjunto da equipa B, treinador dos Sub-19 e coordenador da formação. Aceitando o convite para voltar a este papel, como é expectativa dos responsáveis portistas, o técnico trabalhará em conjunto com o "vice" Fernando Gomes na reorganização de um departamento que tem como principal missão a produção de talentos para a equipa principal.