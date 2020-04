José Mourinho para Vítor Baía: "No outro dia mentiste"

Mourinho, Pinto da Costa, Jorge Costa e Vítor Baía recordaram histórias do passado no FC Porto.

José Mourinho esteve esta sexta-feira à conversa com Pinto da Costa, Jorge Costa e Vítor Baía no programa "FC Porto em Casa", transmitido nos canais de comunicação do clube e, numa fase inicial, disse que precisava de se "equilibrar emocionalmente".

"Tenho de me equilibrar emocionalmente, porque é sempre especial. Com o Vítor falo muitas vezes, com o presidente vamos falando, com esse senhor [Jorge Costa] magro, elegante e bonito é que já não falo para aí há 20 anos. Tenho muitas saudades de todos", começou por referir o agora treinador do Tottenham, deixando um reparo a Baía, a propósito de uma declaração do antigo guarda-redes na semana passada:

"Como dizia o outro, o presidente está com uma cabeça que parece um cérebro. Absolutamente fantástico. O Vítor vejo várias vezes, mas outro dia mentiste. Não és só o melhor guarda-redes português, és o melhor a grande distância do segundo. O Bicho está mais elegante do que quando jogava. Já não há treinos para encher o bandulho e chegar ao treino todo rebentado [risos]", acrescentou Mourinho.

