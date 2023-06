José Mourinho e Pinto da Costa juntos ao almoço com Netflix por perto

Desta vez, a passagem do técnico pela cidade foi aproveitada também para ser entrevistado pela Netflix a propósito da série documental que esta plataforma de "streaming" está a preparar sobre a liderança de Pinto da Costa.

De férias em Portugal depois de fechar a segunda temporada na Roma, José Mourinho passou esta terça-feira pelo Porto e almoçou com Pinto da Costa.

Os dois têm uma amizade sobejamente conhecida e, em 2021, o presidente dos dragões chegou a oferecer uma réplica em miniatura do Estádio do Dragão ao treinador português antes de um FC Porto-Roma, disputado na pré-época, no Algarve.

Mourinho, de 60 anos, representou o FC Porto durante duas épocas e meia nos primórdios do século XXI, fechando o ciclo com seis títulos conquistados: dois campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Supertaça Cândido de Oliveira, uma Taça UEFA e uma Liga dos Campeões.