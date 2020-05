José Fernando Rio propõe nova Comissão de Vencimentos no FC Porto

Candidato da Lista C às eleições do FC Porto pretende ver reduzido o valor da remuneração dos administradores da SAD. E aponta o valor do corte

José Fernando Rio, cabeça de lista C às eleições no FC Porto que defende uma remuneração fixa para os administradores da SAD portista, avançou esta segunda-feira com a proposta de "constituição de uma nova Comissão de Vencimentos, que introduza uma componente de remuneração variável nos vencimentos dos administradores que dependerá, em conjunto, da performance desportiva e da performance financeira", pode ler-se no comumicado publicado no início desta semana. "Queremos que essa remuneração variável seja transparente, dependa do cumprimento de objetivos claros e comunicados aos sócios no início de cada mandato", acrescenta o candidato.

Recorde-se que o candidato da Lista C às eleições do FC Porto pretende ver reduzido o valor da remuneração dos administradores da SAD. "Queremos estabelecer uma remuneração fixa para os administradores da SAD que seja justa e comparável com valores de mercado, propondo, assim, um corte de 50% nos atuais valores praticados".