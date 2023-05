José Fernando Rio admite concorrer à presidência do FC Porto: "Não vi alterações..."

Em entrevista à "Bola Branca", da Rádio Renascença, José Fernando Rio, candidato derrotado nas eleições à presidência do FC Porto em 2020, admite que deverá voltar a concorrer em 2024.

Concorrer à presidência do FC Porto em 2024? "Tenho ideias definidas daquilo que o FC Porto precisa. Não vi grandes alterações nos últimos três anos, portanto é natural que a situação de há quatro anos se volte a repetir. É o mais provável."

Balanço do campeonato do FC Porto: "Se o FC Porto tivesse sido campeão, não era de estranhar. O campeonato foi muito equilibrado e às vezes decidido nos pormenores. O Benfica teve um bocadinho mais de mérito em manter uma regularidade superior à do Porto, também foi ligeiramente ajudado num ou outro jogo, como em Guimarães, no Dragão e agora em Alvalade com uma decisão polémica no golo do empate. São coisas que acontecem e é preciso melhorar. É preciso que, principalmente os adeptos, tenham 100% de confiança na arbitragem, o que neste momento não existe."

Melhorar para a próxima época: "O plantel desta temporada era inferior ao que foi campeão nacional. O FC Porto tem de tentar manter os seus melhores jogadores, o que já não será possível porque Uribe que é titular vai sair e, mais uma vez, sai a custo zero. Há aqui já um histórico de saídas de jogadores titulares a custo zero."

É necessário vender jogadores: "O FC Porto precisa sempre de vender jogadores para equilibrar as suas contas. Falta capacidade a esta direção para procurar outras alternativas; vamos ver se não é o Diogo Costa. É uma dor de alma quando ouço falar que o Diogo Costa pode sair e, tendo em conta estas saídas, é preciso ter a capacidade de encontrar valores que, por menos dinheiro, os possam substituir; jogadores já com alguma experiência e criatividade. Acho que faltou muita criatividade ao plantel. As saídas de Luis Diaz, Vitinha e Fábio Vieira nunca foram completamente colmatadas e isso refletiu-se na campanha que o Porto fez no campeonato."

Final da Taça de Portugal: "Vai ser uma final muito disputada. O Braga fez uma grande época. Tirando o jogo pobrezinho e apagado na Luz fez uma excelente época e está motivado para conquistar a Taça de Portugal. Espero um grande jogo, uma grande final, mas acho que o FC Porto tem todas as condições para vencer. O FC Porto chega ao fim da época em crescendo e o Braga está igual a si próprio. Vai ser com certeza um grande jogo, que eu espero que o Porto ganhe."