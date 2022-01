Jornal espanhol relata reaproximação entre Corona e o Sevilha

Corona está em final de contrato com o FC Porto

Sevilha tenta a contratação do extremo mexicano já na janela de inverno.

A Imprensa espanhola dá conta de uma alegada reaproximação entre Jesús Corona e o Sevilha. De acordo com o jornal "El Desmarque", o clube andaluz está em "negociações avançadas" para contratar o extremo do FC Porto já nesta janela do mercado de inverno.

Uma vez que o emblema espanhol pretende dar um extremo a Julen Lopetegui com a maior brevidade possível, o nome do internacional mexicano volta a ser colocado na rota do Nervión, uma vez que os nomes de Martial e Orsolini têm perdido força nos últimos dias, fruto das elevadas exigências financeiras dos clubes detentores dos passes.

A juntar a isso, o "El Desmarque" adianta que o facto de Tecatito poder atuar como lateral-direito é um fator aliciante, uma vez que, nesta altura, o Sevilha conta apenas com Gonzalo Montiel para a posição. De referir, ainda, que uma transferência imediata de Corona para o Sánchez Pizjuán implicaria o pagamento de uma quantia ao FC Porto, uma vez que o contrato do ala, de 29 anos, só expira no final da presente temporada.

Corona, recorde-se, foi titular no FC Porto-Estoril, como lateral-direito, uma vez que João Mário e Manafá, as duas principais opções para o lugar, estão lesionados.