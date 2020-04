Jorginho, o herói de Alvalade: "Eram eles que davam o exemplo do que é ser FC Porto"

O brasileiro marcou o golo decisivo, frente ao Sporting, que deu o título na época de 2005/06

Época de 2005/06, 30.ª jornada, o FC Porto visitou Alvalade no primeiro lugar, com um ponto de vantagem sobre o Sporting. A equipa de Co Adriaanse venceu (1-0), com um golo de Jorginho apontado já perto do final (84'), que ontem foi o protagonista do programa "FC Porto em Casa".

"Sabíamos que era um jogo importante, podia ser decisivo, e o empate já não era mau para nós. Mas depois de sairmos de Alvalade com o triunfo e, com quatro pontos de vantagem, percebemos que não podíamos deixar escapar aquele título", começou por contar o jogador, que detalhou o lance do golo. "Fiz uma boa tabela com o Adriano, a bola ainda me fugiu, foi para o meu pé esquerdo e depois tive de rematar... O Ricardo [guarda-redes do Sporting] fechou bem a baliza e a bola só podia entrar ali, no ângulo", recordou.

Nessa época, Jorginho foi aposta de Co Adriaanse, mesmo que tivesse um concorrente de peso na luta pelo titularidade, Diego. "Sempre fui um jogador disciplinado e cumpria à risca aquilo que o treinador me pedia. Acho que era por isso que ele gostava tanto de mim", recordou, por entre elogios a Vítor Baía e Jorge Costa. "Eram eles que davam o exemplo do que é ser Porto", rematou.