Jorge Sánchez com a camisola do Ajax

Lateral está a ser negociado entre FC Porto e Ajax

Jorge Sánchez, lateral que está a ser negociado entre FC Porto e Ajax, viajou na manhã desta quarta-feira para Razgrad, Bulgária, com os neerlandeses.

Ainda que o negócio esteja perto de ficar fechado, subsistem arestas por limar e, como tal, o lateral-direito foi incluído na comitiva do Ajax para o encontro do play-off da Liga Europa, contra o Ludogorets, agendado para as 19h00 de quinta-feira.