Jorge Sánchez mais perto de reforçar FC Porto

Jorge Sánchez com a camisola do Ajax

Lateral-direito mexicano pode chegar ao FC Porto no decorrer desta janela de transferências

Um acordo entre FC Porto, Ajax e Jorge Sánchez estará mais perto de acontecer, com o lateral mexicano a rumar ao Dragão por empréstimo, com opção de compra obrigatória, nos próximos dias.

A notícia é avançada esta noite pelo jornalista Fabrizio Romano, que adianta ainda que a opção de compra, que caberá ao FC Porto exercer, ficará nos quatro milhões de euros. Caso o lateral-direito faça mais de 15 jogos, a opção torna-se obrigatória.

Recorde-se que o FC Porto está a tentar concretizar o desejo de Sérgio Conceição em acrescentar ao plantel mais um elemento para o lado direito da defesa.

De acordo com informações recolhidas por O JOGO, o nome do lateral-direito foi sugerido nos primórdios do mercado de transferências, mas os azuis e brancos avaliaram todas as opções antes de concluir que seria a melhor oportunidade de negócio nesta fase.

Formado no Santos Laguna, Jorge Sánchez notabilizou-se ao serviço do América, onde teve como companheiros os ex-portistas Marchesín e Uribe. Em 2022/23 saiu do gigante mexicano para o Ajax, a troco de cinco milhões de euros, e tem como um dos atributos a capacidade para alinhar também do lado esquerdo da defesa. A polivalência, de resto, levou-o até à seleção tricolor, tendo realizado cinco jogos na Gold Cup deste ano, a juntar aos 26 em 2022/23 pelos neerlandeses, que chegaram a negociá-lo com o Chivas neste defeso. Sánchez bateu o pé e vincou o desejo de continuar na Europa, de onde recebeu sondagens do Rennes e de clubes espanhóis e ingleses. Contudo, é o FC Porto quem lidera a corrida.