Jorge Mendes ultima os contornos do acordo e Rúben Semedo está de malas feitas

Rúben Semedo com a camisola do Olympiacos

Central aguarda apenas ordens para se meter num avião para o Porto. Negócio preso por pequenos detalhes.

Rúben Semedo tem, literalmente, as malas feitas em casa e aguarda apenas por uma autorização para embarcar de Atenas rumo ao Porto a fim de realizar exames médicos e assinar o contrato com os dragões que será, numa primeira instância, válido até final da temporada, por empréstimo do Oympiacos.

Ontem mesmo o jogador fez uma publicação nas redes sociais em que não escondia o seu estado de espírito: surgia em viagem, debaixo de um intenso sol, utilizando ainda uma ampulheta para compor o cenário. Na Grécia, recorde-se, o clima tem estado bem diferente, com o país afetado por um intenso nevão.