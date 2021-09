Jorge Mendes discute vínculo de Fábio Vieira e tem Francisco Conceição por "amarrar"

Internacional Sub-21 português deixou a MC Stricker para seguir as pisadas do melhor amigo (João Mário). SAD espera um entendimento rápido e ter a renovação concluída até ao final deste ano civil.

Será já com Jorge Mendes sentado do outro lado da mesa que o FC Porto negociará o novo de contrato de Fábio Vieira. O médio foi ontem confirmado como "reforço" da Gestifute, depois de a ligação à MC Stricker, de Marcelo Cipriano, ter expirado a 31 de agosto, e a conclusão deste dossiê permitirá um novo impulso no processo de renovação.

Os contactos informais efetuados no passado, noticiados em devido tempo por O JOGO, serviram para aferir da vontade do internacional Sub-21 português em continuar no clube do coração, pelo que agora as conversas arrancarão de forma concreta. As duas partes pretendem encontrar-se assim que surgir uma abertura no calendário e, atendendo ao desejo comum, a expectativa é a de que o acordo possa ser alcançado rapidamente.

De resto, embora considere diminuto o risco de o esquerdino se comprometer com outro clube quando entrar nos últimos seis meses de ligação (janeiro de 2022), a administração liderada por Pinto da Costa não quer facilitar e conta ter a documentação assinada ainda este ano.

Mudança de empresário está concluída e nas próximas semanas o médio receberá a proposta esperada

Eleito melhor jogador do último Europeu de Sub-21, Fábio Vieira foi associado a alguns colossos do Velho Continente no defeso e esperou com expectativa pelo aparecimento de uma oferta. No entanto, nenhuma das abordagens efetuadas ao ex-agente, que chegou a estabelecer uma parceria com o israelita Pini Zahavi, foram suficientemente tentadoras, ao ponto de o levar para longe do Dragão. A troca de empresário deu-se três semanas depois do fecho da janela e a associação a Jorge Mendes acaba por ser natural. De resto, o melhor amigo (João Mário) já havia feito o mesmo em novembro.

Francisco Conceição por oficializar

Parceiro privilegiado do FC Porto ao longo dos anos na venda de ativos, pelos encaixes financeiros que proporciona, Jorge Mendes quer juntar outro dragão ao leque de atletas que representa. O empresário está interessado em Francisco Conceição, depois de no defeso também ter chegado a um acordo de representação com Sérgio Conceição. O extremo, contudo, continua por oficializar. Se o conseguir amarrar, o agente ficará diretamente ligado a nove portistas: Diogo Costa, Tomás Esteves, João Mário, Pepe, Diogo Leite (cedido ao Braga), Fábio Cardoso, Vitinha, Fábio Vieira e Francisco Conceição. Além disso, tem uma parceria com o agente de Zaidu.