Jorge Costa: "Numa altura em que o campeonato estava completamente entregue ao Benfica..."

Declarações de Jorge Costa, treinador e antigo capitão dos dragões, ao programa Bola Branca, da Rádio Renascença

Luta pelo título: "O FC Porto tem dado resposta no campo. E é um bocadinho apanágio daquilo que é o FC Porto, não desistem. Numa altura em que o campeonato estava completamente entregue ao Benfica, o FC Porto acreditou sempre e foi fazendo o seu trabalho, esperando que o seu grande rival pudesse perder pontos. Perdeu alguns, não os suficientes, e [o FC Porto] parte para a última jornada completamente dependente daquilo que podem e devem fazer e depois daquilo que o Benfica possa ou não fazer em casa com o Santa Clara."

Tarefa mais complicada para o FC Porto: "A tarefa do FC Porto é mais complicada do que a do Benfica. Primeiro porque está dependente do Benfica e só por isso já é mais complicado, e depois porque o adversário, V. Guimarães, está a fazer uma belíssima época, está a fazer um final de temporada delicioso, uma equipa bem organizada e que também tem os seus objetivos, que estão bem vivos. E parece-me que estão quase todos direcionados para perceber o que vai acontecer na Luz, mas o FC Porto vai ter uma tarefa uma difícil pela frente

É fácil manter máxima concentração na partida? "Não, não é fácil. Lembro-me de uma última jornada em que nós fomos jogar a Barcelos e o Sporting ia jogar a Salgueiros. E aconteceu que o Sporting ganhou e nós perdemos e podia ter sido exatamente o contrário para nós nos podermos sagrar campeões nacionais. O facto de sabermos que o Sporting já estava a ganhar tirou-nos completamente a concentração no jogo. Jogadores têm de estar precavidos, o Sérgio [Conceição] seguramente irá fazer o seu trabalho e, acima de tudo, o FC Porto tem de fazer a sua obrigação, o que vier extra será valorizado."