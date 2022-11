Jorge Costa e a morte de Gomes: "Foi um dos meus maiores ídolos de infância"

Vencedor de duas Botas de Ouro e melhor marcador da história do FC Porto, Gomes morreu este sábado aos 66 anos, devido a doença prolongada.

Antiga glória do Porto, Jorge Costa, atual treinador do Académico de Viseu, também reagiu à morte de Fernando Gomes.

Na conferência de imprensa após o empate em Famalicão, o ex-central disse, visivelmente emocionado: "O Fernando Gomes foi alguém que me habituei a admirar como jogador. Foi um dos meus maiores ídolos de infância, com quem tive o privilégio de partilhar balneário e, ainda há um mês e pouco, de estar com ele. Era uma figura incontornável do Futebol Clube do Porto e do futebol português. Os meus sinceros sentimentos à família, e à família do futebol, e que descanse em paz".