Jorge Andrade: "Antes da lesão, achava que era um super-homem. Nunca fazia gelo"

Excertos da entrevista de Jorge Andrade ao programa "Hora dos Craques", apresentado por Maniche e Miguel Marques Monteiro, no Porto Canal

Primeira lesão grave: "Antes da lesão, achava que era imbatível, um robô, um super-homem. Nunca fazia gelo, até gozava com os colegas que tinham dorezinhas. Quando se dá a lesão, não tinha noção da gravidade e achava que recuperava em dois meses. Quando fui operado e me disseram quando tempo ia ficar parado, a tendência seria ir para baixo, mas com o apoio de toda a gente, de todos os clubes que representei, colegas e ex-colegas...foi acarinhado por todos, abraçaram-me de tal maneira que eu sentia-me muito bem. O próprio selecionador convocou-me para ir com a equipa, fui ao 24.º jogador [Mundial de 2006]. Foi espetacular."

Segundo problema foi demasiado duro: "Não queria mudar do Depor para a Juventus. O Scolari disse que ou mudava de clube, ou não entrava na seleção. Puseram-me à prova por causa do joelho. Tinha jogado metade da época, e bem. Fiz todos os jogos da pré-temporada, o que não era normal, para ver se o meu joelho estava em condições. E quando me lesiono...foi muito complicado. Caiu-me todo. Sentia-me frágil. O Tiago apoiou-me muito. Decidi acabar a carreira, até os colegas que estão com saúde têm esse dilema se jogam ou não".