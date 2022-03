John Textor nega oferta para adquirir parte da SAD do FC Porto

Porto, 02/09/2016 - Visita ao Est‡dio do Drag‹o e a pegada Art’stica do Drag‹o. (Ivan Del Val/Global Imagens)

Norte-americano continua a admitir o interesse em investir no futebol português

Apontado, de forma insistente, como estando interessado em integrar a estrutura acionista de um clube em Portugal, John Texto negou, este sábado, a realização de uma oferta concreta para adquirir uma parte da SAD do FC Porto.

O norte-americano, co-proprietário do Botafogo (Brasil), do Crystal Palace (Inglaterra) e do Molenbeek (Bélgica), utilizou a conta oficial no Twitter para esclarecer o tema, depois de um jornalista da SIC Notícias ter avançado com a informação de que o investidor teria feito uma proposta de 50 M€ por 25% das ações dos dragões.

"É pura especulação. Não é segredo de que adoro o futebol em Portugal, mas não fiz qualquer oferta ao FC Porto e não contratei nenhum intermediário para atuar em meu nome", escreveu o executivo de anos.

O desejo de John Textor investir no futebol português não é novo. O norte-americano tentou comprar uma parte da SAD do Benfica no passado, mas a operação não foi por diante. Entretanto, nas últimas semanas começaram a surgir informações, provenientes do Brasil, de que o FC Porto seria agora o seu objetivo, algo que nunca negou de forma tão perentória como aconteceu com esta alegada proposta.