Jogou no Dragão e ficou espantado com as fotos: "À direita, à esquerda, ao centro..."

Lyle Foster, jovem de 19 anos, jogou pelo Mónaco contra o FC Porto, ainda na pré-época.

Lyle Foster joga atualmente no Cercle Brugge, da Bélgica, mas iniciou a época no Mónaco, antes de sair por empréstimo. E foi ainda na pré-temporada que pisou o relvado do Dragão, para um duelo que os franceses venceram por um golo sem resposta.

Foster entrou no segundo tempo, mas o que mais recorda dessa partida de preparação são umas fotografias. "A primeira coisa em que reparei foi a quantidade de fotos que tinham do Benni (McCarthy) na parede. Como sabem, ele ganhou a Liga dos Campeões lá. Juro, há fotos por todo o lado. O Benni é amado lá", declarou o jovem avançado de 19 anos, citado pelo jornal sul-africano "Sowetan".

Foster não esconde que tem no compatriota um modelo a seguir."Aquilo motivou-me bastante. Estava sentado no balneário e via uma foto dele à direita, à esquerda, ao centro... Parecia que estava com ele ali", lembra. "A marca que deixou no futebol mundial, não apenas no sul-africano, é incrível", vincou.

Foster saiu muito jovem do Orlando Pirates e concluiu a formação no Mónaco. O sonho, claro está, é seguir as pisadas de McCarthy.