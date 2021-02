"Jogo não é para esquecer. É para lembrar, para perceber quem pode ou não estar no FC Porto"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, no banco dos dragões

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, foi muito crítico com os jogadores no final do empate, 2-2, com o Boavista.

Responsabilidade? "Responsabilidade é sempre do treinador. É a pior primeira parte desde que sou treinador."

Onze inicial, falta de atitude e ilações: "Obviamente que quem escolhe o onze inicial sou eu, mas deu para clarificar ideias em relação a alguns jogadores, no sentido de que não podemos jogar da forma que jogámos na primeira parte. Não basta entrar com a camisola do FC Porto, dizer que se quer, é preciso querer. É preciso atitude, determinação. São atributos que neste três anos e meio, quase quatro, nunca faltou, vou tirar as minhas ilações e perceber o porquê."

Jogo para esquecer? "[é] Um jogo que não é para esquecer, é para lembrar, para perceber quem pode ou não estar no FC Porto."